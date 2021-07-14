Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» (4:0) в товарищеском турнире.

«Они поддавались. 10 дней до старта чемпионата. На расслабоне? Они, а не мы», — сказал Федун после матча.

13 июля РФС опубликовал заявление о реформах лиг. Федун ответил на вопрос об этом событии: «По стратегии реформ будем слушать завтра».

15 июля исполком РФС даст оценку выступлению сборной России на Евро-2020, обсудит результаты исследований компании Hypercube и утвердит список 33 лучших игроков сезона РПЛ.

«Спартак» одержал вторую победу на турнире Кубок Матч Премьер. Первый матч — против «Сочи» — красно-белые также выиграли со счетом 4:0. 18 июля «Спартак» сыграет с «Химками».

24 июля в 1-м туре сезона-2021/22 Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином» в Казани.