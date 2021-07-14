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Отец Влашича подтвердил факт переговоров с «Миланом»

14 июля 2021, 23:05
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА.
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА.
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Влашко Влашич, отец полузащитник ЦСКА Николы Влашича, подтвердил, что хавбек сборной Хорватии может прейти в «Милан».

«В этих разговорах есть доля истины. Но пока я больше ничего не могу сказать», — цитирует Влашича-старшего Net.hr.

Ранее появилась информация, что футболист уже согласился перейти в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Итальянский клуб возьмет 23-летнего игрока сборной Хорватии в аренду с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. В ближайшее время Влашич должен прибыть в Милан.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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