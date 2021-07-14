Футболисты «Спартака» не попали на первые места по позициям в списке 33 лучших игроков сезона
Стали известны фамилии всех лауреатов премии РФС в номинации «33 лучших футболиста сезона-2020/21», информирует Eurostavka.
Ни один футболист «Спартака» на первое место по своей позиции.
Вратари: Дюпин, Лантратов, Акинфеев.
Правые защитники: Фернандес, Караваев, Рыбчинский.
Правые центральный защитники: Чорлука, Ловрен, Жиго.
Левые центральные защитники: Ракицкий, Джикия, Пабло.
Левые защитники: Сантос, Самошников, Айртон.
Правые полузащитники: Макаров, Малком, Вандерсон.
Правые центральные полузащитники: Нобоа, Барриос, Вендел.
Левые центральные полузащитники: Крыховяк, Влашич, Оздоев.
Левые полузащитники: Кварацхелия, Лесовой, Эджуке.
Правые нападающие: Дзюба, Деспотович, Соболев.
Левые нападающие: Азмун, Ларссон, Смолов.
Официально РФС объявит о лауреатах премии в четверг, 15 июля, по итогам заседания исполнительного комитета.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/dzyuba-dzhikiya-i-vlashich-v-spiske-33-luchshih-futbolistov-sezona-po-versii-rfs
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