Футболисты «Спартака» не попали на первые места по позициям в списке 33 лучших игроков сезона

Стали известны фамилии всех лауреатов премии РФС в номинации «33 лучших футболиста сезона-2020/21», информирует Eurostavka.

Ни один футболист «Спартака» на первое место по своей позиции.

Вратари: Дюпин, Лантратов, Акинфеев.

Правые защитники: Фернандес, Караваев, Рыбчинский.

Правые центральный защитники: Чорлука, Ловрен, Жиго.

Левые центральные защитники: Ракицкий, Джикия, Пабло.

Левые защитники: Сантос, Самошников, Айртон.

Правые полузащитники: Макаров, Малком, Вандерсон.

Правые центральные полузащитники: Нобоа, Барриос, Вендел.

Левые центральные полузащитники: Крыховяк, Влашич, Оздоев.

Левые полузащитники: Кварацхелия, Лесовой, Эджуке.

Правые нападающие: Дзюба, Деспотович, Соболев.

Левые нападающие: Азмун, Ларссон, Смолов.

Официально РФС объявит о лауреатах премии в четверг, 15 июля, по итогам заседания исполнительного комитета.