Леонид Федун: «Если в полуфинале с «Зенитом» будет судить Вилков, то можно не выходить на матч»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в полуфинальном матче Кубка с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

— Без понятия, кто будет судить матч с «Зенитом» в полуфинале, — заявил Федун. — Нам без разницы. Ну, будет Вилков, что сделаешь? Тогда можно не выходить даже на матч. (Севастиан Терлецкий)