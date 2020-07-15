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Леонид Федун: «Если в полуфинале с «Зенитом» будет судить Вилков, то можно не выходить на матч»

15 июля 2020, 20:28
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в полуфинальном матче Кубка с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

— Без понятия, кто будет судить матч с «Зенитом» в полуфинале, — заявил Федун. — Нам без разницы. Ну, будет Вилков, что сделаешь? Тогда можно не выходить даже на матч. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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