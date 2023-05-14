Ленини намерен уйти из «Краснодара» в межсезонье

Полузащитник Кевин Ленини намерен покинуть «Краснодар» по окончании сезона.

«Представители игрока работают над трансфером. На данный момент ведутся переговоры с несколькими зарубежными клубами», — приводит слова источника Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Ленини провел 13 игр за «Краснодар» в РПЛ и забил 1 гол.