«Зенит» поздравил Малкома с рождением сына

Пресс-служба «Зенита» поздравила нападающего команды Малкома с рождением сына.

«13 мая в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл. Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!» — написано в сообщении команды.

26-летний бразилец провел в текущем сезоне 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.