Кавазашвили — о поведении Кержакова: «Против таких высказываний! Это временное затмение от восторга»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» поведение вратаря «Зенита» Михаила Кержакова на чемпионском параде в центре Санкт-Петербурга.
Голкипер «Зенита» совместно с болельщиками команды использовал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
«Я очень не люблю хаять своих друзей, футболистов и тренеров. Во-первых, Кержаков замечательный вратарь. Во-вторых, если Кержаков что-то позволил себе, то это было временное затмение от его восторга, которое было непроизвольно высказано перед болельщиками. Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу. Пускай Кержаков представит, что он занял второе место с «Зенитом», а «Спартак» стал чемпионом, и какой-нибудь игрок «Спартака» оскорбительно высказался в адрес футбольного клуба «Зенит». Что бы он тогда сказал?», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.
После матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) сине-бело-голубым вручили кубок и медали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6