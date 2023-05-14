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Сегодня, 14:01

Кавазашвили — о поведении Кержакова: «Против таких высказываний! Это временное затмение от восторга»

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Вратарь Михаил Кержаков
Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» поведение вратаря «Зенита» Михаила Кержакова на чемпионском параде в центре Санкт-Петербурга.

Голкипер «Зенита» совместно с болельщиками команды использовал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

«Я очень не люблю хаять своих друзей, футболистов и тренеров. Во-первых, Кержаков замечательный вратарь. Во-вторых, если Кержаков что-то позволил себе, то это было временное затмение от его восторга, которое было непроизвольно высказано перед болельщиками. Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу. Пускай Кержаков представит, что он занял второе место с «Зенитом», а «Спартак» стал чемпионом, и какой-нибудь игрок «Спартака» оскорбительно высказался в адрес футбольного клуба «Зенит». Что бы он тогда сказал?», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

После матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) сине-бело-голубым вручили кубок и медали.

Анзор Кавазашвили
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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