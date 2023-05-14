Кавазашвили — о поведении Кержакова: «Против таких высказываний! Это временное затмение от восторга»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» поведение вратаря «Зенита» Михаила Кержакова на чемпионском параде в центре Санкт-Петербурга.

Голкипер «Зенита» совместно с болельщиками команды использовал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

«Я очень не люблю хаять своих друзей, футболистов и тренеров. Во-первых, Кержаков замечательный вратарь. Во-вторых, если Кержаков что-то позволил себе, то это было временное затмение от его восторга, которое было непроизвольно высказано перед болельщиками. Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу. Пускай Кержаков представит, что он занял второе место с «Зенитом», а «Спартак» стал чемпионом, и какой-нибудь игрок «Спартака» оскорбительно высказался в адрес футбольного клуба «Зенит». Что бы он тогда сказал?», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

После матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) сине-бело-голубым вручили кубок и медали.