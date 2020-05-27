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Легионеры «Уфы» прошли тестирование на коронавирус

13:29
Игроки &quot;Уфы&quot;. Фото ФК "Уфа".
Игроки &quot;Уфы&quot;. Фото ФК "Уфа".
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Иностранные футболисты «Уфы» прошли тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба. Случаев заражения выявлено не было.

https://www.instagram.com/p/CAsAma5lFwx/

«Находясь на учебно-тренировочном сборе в Аше футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу, — говорится в сообщении. — Тестирование также прошли легионеры ФК «Уфа», вернувшиеся из-за рубежа. Все тесты дали отрицательный результат. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме. Отметим, что тесты на COVID-19 ФК «Уфа» будет сдавать каждую неделю».

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CAsAma5lFwx/

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