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В «Зените» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Дзюбой

В «Зените» сообщили, что невыполнение условий не исключает продление контракта с Дзюбой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию Bobsoccer о возможном продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продления контракта по договоренности сторон», — сказал Медведев «СЭ».

Контракт 33-летнего российского футболиста с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2022 года. При этом ранее сообщалось, что соглашение с Дзюбой может быть продлено при выполнении определенных условий.

В текущем сезоне Дзюба провел 33 матча за «Зенит», забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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