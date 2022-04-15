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«Буду только рад, если вы заиграете». Кавазашвили ответил Свинову на слова о будущем в «Спартаке»

Кавазашвили будет только рад, если Свинов заиграет в «Спартаке»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова голкипера «Спартака» Ильи Свинова, который в интервью Sport24 заявил, что хочет ответить делом на критику со стороны ветерана.

«Дорогой Илья, я думал только о вашем вратарском перспективном будущем. В «Факеле» вы играли достаточно уверенно и хорошо. Я бы очень хотел, чтобы вы закрепили свое вратарское мастерство на таком уровне, чтобы вы могли прийти в любой клуб РПЛ и сразу встать в основной состав. Я только об этом говорил, и не ущемлял вашего достоинства. Я сказал о том, что вам должны были подсказать близкие, что вы рискуете, приходя в «Спартак», где есть два готовых вратаря основного состава. Но раз вы решили идти в «Спартак», я могу позавидовать как человеку, который уверен в том, что он заиграет за мой любимый клуб. Я только буду рад, если вы заиграете», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Свинов перешел в «Спартак» в декабре 2021 года и пока ни разу не сыграл за команду в официальных матчах.

«Спартак» с 30-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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