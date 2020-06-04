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Легионеры «Динамо» приступили к тренировкам после карантина

20:32
Клинтон Нжи. Фото «Динамо»
Клинтон Нжи. Фото «Динамо»
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Пресс-служба «Динамо» сообщает, что футболисты Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски, Клинтон Нжи и Максимилиан Филипп приступили к тренировкам.

Игроки отбыли двухнедельный карантин после возвращения в Россию. При этом все футболисты и сотрудники «Динамо» сдали тесты на коронавирус — все результаты отрицательные.

«Чувствую себя неплохо. Конечно, пока сил не хватает и было тяжеловато, даже несмотря на то, что я готовился. Но уверен, что с каждой тренировкой, с каждым занятием буду набирать кондиции и выходить на свой уровень», — приводит слова Нжи пресс-служба бело-голубых.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня. «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками после 22 туров.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15373

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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