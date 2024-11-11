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Сегодня, 14:00

Легенды «Спартака» и «Динамо» приняли участие в фотосессии перед ретро-матчем

Руслан Минаев
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Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Дмитрий Ананко и Юрий Жирков.
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Дмитрий Ананко и Юрий Жирков (слева направо).
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Бывшие игроки «Спартака» и московского «Динамо» приняли участие в фотосессии перед ретро-матчем памяти Федора Черенкова.

Футболисты Дмитрий Ананко, Юрий Жирков, Александр Мостовой и Игорь Колыванов снялись в спортивной форме в рамках фотопроекта РФС «Дворы 80-х». Снимки были сделаны на дворовой коробке у высотки на Котельнической набережной.

Матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартак» — «Динамо» состоится 13 ноября на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 мск.

Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Дмитрий Ананко. и
Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Дмитрий Ананко.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Игорь Колыванов
Игорь Колыванов.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Юрий Жирков, Дмитрий Ананко и Камиля Харисова.
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Юрий Жирков, Дмитрий Ананко и Камиля Харисова.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Дмитрий Ананко.
Дмитрий Ананко.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Дмитрий Ананко, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и Юрий Жирков.
Дмитрий Ананко, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и Юрий Жирков.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Камиля Харисова
Камиля Харисова.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Александр Мостовой
Александр Мостовой.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Дмитрий Ананко и Игорь Колыванов.
Дмитрий Ананко и Игорь Колыванов.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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