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Сегодня, 13:56

Дзюба хотел бы стать тренером: «Я глубже, чем кажусь. Разносторонний малый»

Артем Дзюба признался, что хочет попробовать тренировать
Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что заинтересован в работе тренером после окончания карьеры игрока.

«Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Нападающий считает себя разносторонним человеком, отметив, что у него есть кодекс, которому он следует.

«Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких-то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков», — сказал он.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба снова хочет сыграть за&nbsp;сборную России под руководством Валерия Карпина. Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова!

36-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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