Лапочкин поддержал идею повышения зарплат арбитрам: «Сложная работа должна хорошо оплачиваться»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о повышении гонораров и ежемесячных зарплат судьям в России с июля 2025 года.

«Я за все хорошее и против всего плохого, поэтому, конечно же, поддерживаю идею увеличения зарплат и гонораров арбитрам. Чем больше, тем лучше. Эта крайне сложная работа, и она должна хорошо оплачиваться. У нас в футболе абсолютно все получают неплохие деньги: и футболисты, и тренеры, и функционеры. Так что я считаю, что судьи должны соответствовать уровню зарплат, это нормальная практика», — сказал Лапочкин «СЭ».

Как стало известно «СЭ», с 1 июля 2025 года РФС увеличит вознаграждения, выплачиваемые судьям за обслуживание матчей чемпионата России. Гонорар судьи возрастет с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистента рефери и видеоарбитра — с 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра — с 50 тысяч до 53 500. Также на 3 с половиной тысячи, до 53 500, увеличится гонорар инспектора.

(Денис Сафронов)