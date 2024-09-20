Салтыков — о признании лучшим молодым игроком: «Это уже прошлое»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков прокомментировал корреспонденту «СЭ» признание лучшим молодым игроком прошлого сезона по версии РФС.

«Лучший молодой игрок? Отреагировал абсолютно обычно, это уже прошлый сезон. Сейчас идет новый. Нужно дальше работать над собой, совершенствоваться каждый день», — сказал Салтыков.

Бюро исполкома РФС представило список из 33 лучших игроков прошлого сезона.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также петербуржцы стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.