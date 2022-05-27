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Певица Люся Чеботина рассказала о том, как начала болеть за «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Певица Люся Чеботина рассказала, откуда у нее любовь к московскому «Динамо».

«Я расскажу. Дело в том, что с Федором Смоловым мы знакомы уже несколько лет. Но на игру этого замечательного клуба «Динамо» меня привела хорошая подруга. Я была поражена, насколько домашняя, уютная и дружеская атмосфера царит в команде. Мне показалось, как будто я знаю ребят лично всю жизнь. С первых встреч, как только мы познакомились, я решила, что буду ярым футбольным болельщиком и буду болеть за ребят и поддерживать их. В общении мне очень понравился Антон Шунин, так же как и Арсен Захарян. На самом деле, все ребята супердобрые и суперлояльные», — приводит слова Чеботиной сайт клуба.

Исполнительница хита «Солнце Монако» 29 мая выступит на финале БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках», в котором сыграют «Спартак» и «Динамо».

Чеботина также выступала на последнем матче бело-голубых в сезоне РПЛ-2021/22 c «Сочи» (1:5). По итогам чемпионата России команда завоевала бронзовые медали.

Источник: https://fcdm.ru/news/liusia-cebotina-predstavliat-dynamo-v-muzykalnom-i-tvorceskom-mire-bolsaia-otvetstvennost-dlia-menia
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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П
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