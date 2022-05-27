Певица Люся Чеботина рассказала о том, как начала болеть за «Динамо»

Певица Люся Чеботина рассказала, откуда у нее любовь к московскому «Динамо».

«Я расскажу. Дело в том, что с Федором Смоловым мы знакомы уже несколько лет. Но на игру этого замечательного клуба «Динамо» меня привела хорошая подруга. Я была поражена, насколько домашняя, уютная и дружеская атмосфера царит в команде. Мне показалось, как будто я знаю ребят лично всю жизнь. С первых встреч, как только мы познакомились, я решила, что буду ярым футбольным болельщиком и буду болеть за ребят и поддерживать их. В общении мне очень понравился Антон Шунин, так же как и Арсен Захарян. На самом деле, все ребята супердобрые и суперлояльные», — приводит слова Чеботиной сайт клуба.

Исполнительница хита «Солнце Монако» 29 мая выступит на финале БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках», в котором сыграют «Спартак» и «Динамо».

Чеботина также выступала на последнем матче бело-голубых в сезоне РПЛ-2021/22 c «Сочи» (1:5). По итогам чемпионата России команда завоевала бронзовые медали.