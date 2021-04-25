Кутепов получил сотрясение мозга в матче «Спартак» — ЦСКА
21:31
Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга средней тяжести по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0). Об этом в беседе с «СЭ» сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.
«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», — сказал Фетисов.
В текущем сезоне 27-летний Кутепов провел 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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