Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга средней тяжести по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0). Об этом в беседе с «СЭ» сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», — сказал Фетисов.

В текущем сезоне 27-летний Кутепов провел 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.