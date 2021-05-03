Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал автором победного гола в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» из Тулы (2:1).

«Это была не лучшая игра, но мы выиграли. Мы идеи дальше, что самое главное. Рад своему голу. Теперь продолжаем бороться, впереди еще игры. И будем делать все возможное, чтобы финишировать на втором месте», — сказал Ларссон «СЭ».

«Спартак» обогнал «Локомотив» и вышел на второе место в турнирной таблице за два тура до финиша чемпионата.

(Севастиан Терлецкий)