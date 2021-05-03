Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Квинси Промес: «У «Спартака» есть шанс на Лигу чемпионов»

19:21
Теги:

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после победы над «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре Тинькофф чемпионата России заявил, что у команды есть шанс пробиться в Лигу чемпионов.

«У нас есть шанс на Лигу чемпионов. Нужно просто продолжать делать свою работу», — сказал Промес «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея в активе 53 очка.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Еще одно возвращение — но теперь от Тутберидзе. Таблица трансферов в фигурном катании
Попытка Плющенко завоевать фигурное катание пока обернулась крахом. Спустя сезон у него нет никого на Олимпиаду
«Арсенал» — «Спартак»: все голы матча
Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд