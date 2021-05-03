Квинси Промес: «У «Спартака» есть шанс на Лигу чемпионов»
19:21
Нападающий «Спартака» Квинси Промес после победы над «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре Тинькофф чемпионата России заявил, что у команды есть шанс пробиться в Лигу чемпионов.
«У нас есть шанс на Лигу чемпионов. Нужно просто продолжать делать свою работу», — сказал Промес «СЭ».
«Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея в активе 53 очка.
(Севастиан Терлецкий)
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