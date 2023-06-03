Ларин: «Крылья» заслужили победу над «Спартаком». В течение сезона команде катастрофически не везло»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» в матче 30-го тура РПЛ (1:0).

«Я вчера был на предматчевой тренировке «Крыльев» и сказал ребятам пару слов о том, что мы не имеем права сделать так, чтобы город Самара остался без РПЛ. Понятно, не в одной моей речи дело. Ребята сегодня очень здорово сражались и достойно победили. Неудачно складывающийся сезон был в первую очередь из-за невезения. Я считаю, нам катастрофически не везло. Сегодня в каких-то моментах повезло. Но то, как складывался матч: «Крылья» заслужили победу, и этим сезоном заслужили играть в РПЛ без всяких стыковых матчей», — цитирует Ларина Sport24.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Самарский клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон. Команду с 2020 года возглавляет Игорь Осинькин.