Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:52

Ларин: «Крылья» заслужили победу над «Спартаком». В течение сезона команде катастрофически не везло»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» в матче 30-го тура РПЛ (1:0).

«Я вчера был на предматчевой тренировке «Крыльев» и сказал ребятам пару слов о том, что мы не имеем права сделать так, чтобы город Самара остался без РПЛ. Понятно, не в одной моей речи дело. Ребята сегодня очень здорово сражались и достойно победили. Неудачно складывающийся сезон был в первую очередь из-за невезения. Я считаю, нам катастрофически не везло. Сегодня в каких-то моментах повезло. Но то, как складывался матч: «Крылья» заслужили победу, и этим сезоном заслужили играть в РПЛ без всяких стыковых матчей», — цитирует Ларина Sport24.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Самарский клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон. Команду с 2020 года возглавляет Игорь Осинькин.

 

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-03-larin-v-techeniye-sezona-krylyam-katastroficheski-ne-vezlo-v-matche-so-spartakom-v-kakikh-to-momentakh-povezlo
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
Российская серия в Кубке Стэнли продлена: Бобровский или Барбашев станет чемпионом НХЛ
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Защитник «Локомотива» Митай: «Галактионов нас вдохновляет. Борьба с «Зенитом» — наша цель»
Бабаев о конкуренции с «Зенитом»: «У них широкие финансовые возможности. Посмотрите стоимость на Transfermarkt»
Хавбек «Крыльев» Ежов: «Нам удобнее играть с сильными соперниками, как «Спартак»
Клотет: «Счастлив находиться в «Торпедо» — сейчас будет работать над развитием клуба»
Сергей Иванов — о серебре ЦСКА: «Достойно закончили сезон РПЛ»
Семак об игре 18-летнего Барановского: «Это игрок, с которым можно строить будущее»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Защитник «Локомотива» Митай: «Галактионов нас вдохновляет. Борьба с «Зенитом» — наша цель»
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Оценка за сезон — четыре с половиной и еще с плюсом»
Бабаев о конкуренции с «Зенитом»: «У них широкие финансовые возможности. Посмотрите стоимость на Transfermarkt»
Хавбек «Крыльев» Ежов: «Нам удобнее играть с сильными соперниками, как «Спартак»
Клотет: «Счастлив находиться в «Торпедо» — сейчас будет работать над развитием клуба»
Сергей Иванов — о серебре ЦСКА: «Достойно закончили сезон РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клотет: «Счастлив находиться в «Торпедо» — сейчас будет работать над развитием клуба»

Хавбек «Крыльев» Ежов: «Нам удобнее играть с сильными соперниками, как «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости