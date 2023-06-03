Сергей Иванов: «ЦСКА нужно сильно увеличить бюджет, чтобы скинуть «Зенит» с трона»

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов рассказал, что нужно команде для победу в РПЛ.

— Федотова поздравил не столько с этим серебром, а с тем, что второй год подряд он с разными командами выигрывает серебро. Это уже явный знак качества.

— Для того, чтобы поменялась расстановка сил и все же скинуть «Зенит» с трона, нужно купить бразильцев или что?

— Если откровенно говорить, ЦСКА нужно достаточно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно. Поверьте, я знаю, о чем говорю.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).