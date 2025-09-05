Ларин — об ужесточении лимита на легионеров: «С иностранцев сдувают пылинки, никакой честной конкуренции»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Всегда был сторонником более жесткого лимита. Если взять пример Пруцева, то на его месте играет Мартинс. Не считаю, что Даниил слабее его. И он совершенно спокойно играл бы, если бы на этой позиции не было Кристофера. Поэтому этот лимит позволит большему количеству россиян проявить себя в РПЛ. Единственное — частные клубы, такие как «Краснодар» и «Акрон», по идее должны иметь право делать то, что считают нужным. Если в России все клубы будут частными, тогда лимит можно отменять», — сказал Ларин «СЭ».

Также Ларин высказался о зарплатах российских игроков.

«Будут ли российские игроки получать больше из-за лимита? Не принимаю этот аргумент. Как бы ответил Карпин: «Ну и?» То есть если российские игроки получают много, это плохо. А когда покупают легионеров за 30 миллионов евро, которые ничего не показывают и зарабатывают еще больше, это хорошо? Проблема в том, что в российском футболе просто много денег, лимит тут ни при чем. А с иностранцев у нас сдувают пылинки, никакой здоровой конкуренции нет. Если покупают легионеров, то априори тренеры все равно ставят этих игроков. Никакой честной конкуренции», — добавил Ларин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 легионеров.