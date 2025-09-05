Источник: тренер вратарей «Сочи» Бородин покинул клуб

Тренер вратарей Дмитрий Бородин покинул штаб «Сочи», сообщает «ВсеПроСпорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 47-летний специалист намерен перейти в «Зенит».

Бородин начал работу в «Сочи» в июне 2018 года. Также он был тренером вратарей во второй команде «Зенита» и в санкт-петербургском «Динамо».

Во время игровой карьеры Бородин выступал за «Зенит», «Торпедо», «Сибирь», «Анжи» и «Химки».

4 сентября «Сочи» сообщил о назначении новым главным тренером Игоря Осинькина. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В его штаб также вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.