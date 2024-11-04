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Сегодня, 16:23

Лапочкин заявил, что «Спартак» не сможет обжаловать красную карточку Литвинова

Руслан Минаев
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что у «Спартака» нет шансов отменить красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, которую он получил в массовой драке в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка. Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу, например», — цитирует Лапочкина «ВсеПроСпорт».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Хесуса Медины в&nbsp;ворота ЦСКА (2:0). Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

В понедельник, 4 ноября, председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит агрессивное поведение Литвинова и Роши. Оба футболиста приглашены на заседание.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Источник: vseprosport.ru
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Лапочкин (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
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Рубин – Краснодар
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