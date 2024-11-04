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Сегодня, 16:17

Нигматуллин считает, что «Зенит» не заметит отсутствие травмированного Латышонка

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, как на игре «Зенита» отразится травма голкипера Евгения Латышонка.

«Латышонок в этом году сразу пришелся ко двору в «Зените». Надежно закрывает эту позицию. В принципе, в клубе нет проблем со сменщиками, Адамов когда-то котировался даже выше, чем Латышонок. Ему вполне по силам заменить Евгения. Он в кубке играет и вратарскую практику получает, поэтому «Зенит» не должен заметить отсутствие Латышонка», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Латышонок получил травму в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1). По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра.

На счету Латышонка 15 матчей за «Зенит» в сезоне-2024/25 и 7 пропущенных мячей.

Адамов в текущем сезоне провел 6 игр за петербуржцев во всех турнирах и пропустил лишь дважды.

Александр Абустин

Руслан Нигматуллин
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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