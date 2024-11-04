КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Роши и Литвинова. Игроки приглашены на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2).

Комитет рассмотрит агрессивное поведение защитника армейцев Виллиана Роши и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. На 54-й минуте встречи на поле произошла драка, в результате которой оба игрока были удалены.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику. Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления. В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА — два удаления, и «Спартака» — удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба. Помимо этого, рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо», — сказа Григорьянц «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.