Лапочкин о работе арбитра в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ»
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (2:1).
На 55-й минуте встречи защитник ростовчан Андрей Лангович открыл счет в встрече после розыгрыша углового. Во время подачи защитник «Ростова» Максим Осипенко, выпрыгивая за мячом, помешал голкиперу нижегородцев, в результате чего был забит гол.
Главный арбитр встречи Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать забитый мяч.
«По-моему, второй тайм — катастрофическое судейство. Это не то, чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать. Тебя зовут же к монитору и показывают, что левая рука врезается во вратаря и мешает ему выбить мяч. Что еще надо, чтобы отменить гол? Я возмущен этим моментом, на видео он простой. Это, конечно, раздражает очень сильно», — заявил Лапочкин в эфире канала «Матч премьер».
«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.
«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3