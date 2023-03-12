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Лапочкин о работе арбитра в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (2:1).

На 55-й минуте встречи защитник ростовчан Андрей Лангович открыл счет в встрече после розыгрыша углового. Во время подачи защитник «Ростова» Максим Осипенко, выпрыгивая за мячом, помешал голкиперу нижегородцев, в результате чего был забит гол.

Главный арбитр встречи Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать забитый мяч.

«По-моему, второй тайм — катастрофическое судейство. Это не то, чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать. Тебя зовут же к монитору и показывают, что левая рука врезается во вратаря и мешает ему выбить мяч. Что еще надо, чтобы отменить гол? Я возмущен этим моментом, на видео он простой. Это, конечно, раздражает очень сильно», — заявил Лапочкин в эфире канала «Матч премьер».

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
Антон Фролов (судья)
Сергей Лапочкин (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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