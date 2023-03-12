Агент Сафонов: «Зениту» реально продать Малкома за 20 миллионов евро»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Малкома летом в европейский чемпионат.

«У него и так все нормально. Он же продлил контракт летом. Ну и о чем тогда разговаривать? Выше или ниже цена, он просто играет и обновляет свою статистику. Малком отрабатывает свои деньги.

«Зениту» нереально будет продать Малкома за 40 миллионов. Он играет в России и не выступает в еврокубках. За 20 миллионов — реально, но за 40 миллионов евро его не продать. Я думаю, что у него такой возраст, что если будет серьезное предложение вернуться обратно в Европу, чемпионат Испании или Англии, то он уедет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

26-летний бразилец оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Химок» (3:2). Всего Малком забил 16 мячей в РПЛ-2022/23 и делит первое место в списке бомбардиров вместе с Квинси Промесом из «Спартака».