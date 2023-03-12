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Сегодня, 22:54

Агент Сафонов: «Зениту» реально продать Малкома за 20 миллионов евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Малкома летом в европейский чемпионат.

«У него и так все нормально. Он же продлил контракт летом. Ну и о чем тогда разговаривать? Выше или ниже цена, он просто играет и обновляет свою статистику. Малком отрабатывает свои деньги.

«Зениту» нереально будет продать Малкома за 40 миллионов. Он играет в России и не выступает в еврокубках. За 20 миллионов — реально, но за 40 миллионов евро его не продать. Я думаю, что у него такой возраст, что если будет серьезное предложение вернуться обратно в Европу, чемпионат Испании или Англии, то он уедет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

26-летний бразилец оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Химок» (3:2). Всего Малком забил 16 мячей в РПЛ-2022/23 и делит первое место в списке бомбардиров вместе с Квинси Промесом из «Спартака».

Источник: Спорт День за Днем
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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