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Сегодня, 17:28

Лапочкин поддержал решение об отмене гола в матче «Краснодар» — «Динамо»

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Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение главного арбитра матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Сергея Карасева отменить гол форварда «быков» Джона Кордобы на 32-й минуте встречи.

После вмешательства ВАР Карасев объявил, что Кордоба находился в положении вне игры.

«Есть офсайдные линии, сложно им не доверять», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Динамо» может выиграть чемпионат страны впервые за 48 лет. Для этого бело-голубым нужно не проиграть «Краснодару».

«Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России. Для этого «быкам» необходимо победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не обыграет «Ростов».

После первых таймов в матчах «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов» счет одинаковый — 0:0.

Константин Передерий

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Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
Сергей Лапочкин (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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