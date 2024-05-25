«Краснодар» — «Динамо»: Кордоба вывел хозяев вперед

«Краснодар» открыл счет в матче против «Динамо» в 30-м туре РПЛ — 1:0.

На 52-й минуте отличился форвард «быков» Джон Кордоба.

В режиме реального времени «Краснодар» вышел на первое место в РПЛ. «Динамо» опустилось на вторую строчку.

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