Луиш Фигу не узнал по фотографии Артема Дзюбу
Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился знаниями российских футболистов и представителей шоу-бизнеса. Ему было предложено узнать человека по фотографии.
Фигу без труда отгадал россиян, против которых сам выходил на поле, — Валерия Карпина и Александра Мостового, вспомнил лицо Виктора Онопко, сразу узнал Дмитрия Аленичева, успешно игравшего в Португалии. Знает он и Дениса Черышева, и Александра Головина, и Федора Смолова (правда, последних двоих не по фамилии, а лишь внешне).
А вот с некоторыми футболистами у Луиша возникли трудности. Он не узнал Алексея Миранчука, Джордана Ларссона, Артема Дзюбу и многих других.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/znaet-li-figu-kokorina-dzyubu-i-morgenshterna-my-proverili/
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