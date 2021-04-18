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Луиш Фигу не узнал по фотографии Артема Дзюбу

12:22
Луиш Фигу. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Луиш Фигу. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился знаниями российских футболистов и представителей шоу-бизнеса. Ему было предложено узнать человека по фотографии.

Фигу без труда отгадал россиян, против которых сам выходил на поле, — Валерия Карпина и Александра Мостового, вспомнил лицо Виктора Онопко, сразу узнал Дмитрия Аленичева, успешно игравшего в Португалии. Знает он и Дениса Черышева, и Александра Головина, и Федора Смолова (правда, последних двоих не по фамилии, а лишь внешне).

А вот с некоторыми футболистами у Луиша возникли трудности. Он не узнал Алексея Миранчука, Джордана Ларссона, Артема Дзюбу и многих других.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/znaet-li-figu-kokorina-dzyubu-i-morgenshterna-my-proverili/

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