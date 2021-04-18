Губерниев прокомментировал возможное завершение карьеры арбитра Вилкова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное завершение карьеры футбольного судьи Михаила Вилкова.

«Сложно сказать, почему так, ибо я за ним не так пристально слежу, — сказал Губерниев «СЭ». — Мне кажется, у нас есть проблема судей. Наверное, стоит по завершении сезона проводить какие-то семинары, где нужно доказывать теоретические знания футбола. В Европе судят по одному, в России по-другому. О Вилкове мало, что могу сказать, ибо не пристально за ним слежу. Мы в любом случае понимаем, что уровень давления на футбольных арбитров беспрецедентно высокий. Мы понимаем, что это маститые клубы, за которыми стоят госкорпорации или губернаторы. На самом деле, нужно смотреть за квалификацией арбитра, проводить тесты и, конечно же, анализировать работу по сезону».

Губеринев сравнил ситуацию в российском судействе с биатлоном.

«Я не говорю, что есть какое-то прямое давление. Это примерно, как в биатлоне. Ты не возьмешь человека из определенного региона, потом вдруг какой-нибудь большой губернатор гипотетически на встрече с Путиным скажет: «Представляете, Владимир Владимирович, не взяли спортсмена, а он был достоин». И все начинают полагать, а вдруг это произойдет. И на всякий случай все-таки берут. Так и в футболе, мне кажется», — добавил Губерниев.

По информации «СЭ», игра 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1), возможно, станет последней в многолетней карьере судьи Михаила Вилкова. Велика вероятность, что судья, проведший 175 матчей в РПЛ, не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22.

(Артем Бухаев)