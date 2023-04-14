Кузнецов: «Не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» остались в РПЛ»

Главный тренер 2DROTS и бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о расположения команд в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» — фаворит на вылет из РПЛ. Их игра ни в какие ворота не лезет. Даже «Торпедо» выглядит лучше, чем подмосковная команда. Но не будем судить команду Клотета по одной победе над «Факелом». Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» начали всех обыгрывать и остались в РПЛ. «Пари НН» тоже можно приписать в список претендентов на вылет. Внизу турнирной таблицы будет ожесточенная борьба», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в чемпионате России, набрав 13 очков в 22 матчах. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в активе такое же количество очков.