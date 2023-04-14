Полузащитник «Торпедо» Нефтуллин — о матче со «Спартаком»: «Для нас каждая игра, как дерби, как последний бой»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нефтуллин рассказал «СЭ» о настрое на матч 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Мы одержали победу в матче с «Факелом». Но это уже история, нужно думать и готовиться к игре со «Спартаком».

— На дерби особый настрой?

— Мы не разделяем матчи, дерби или не дерби, учитывая наше турнирное положение. Для нас каждая игра, как дерби, как последний бой. Поэтому будет стремиться играть на победу.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» завтра, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.