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Клюев заявил, что «Локомотив» не начинал переговоры по контракту Ненахова

Алина Савинова
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Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал ситуацию с контрактами защитника «Локомотива» Максима Ненахова и нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

«Поговорим в конце сезона. У Николая действующий контракт с «Ростовом», у Максима с — «Локомотивом». Будет ли продлевать контракт Ненахов? Вопрос к руководству «Локомотива», переговоры не начинались», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

24-летний Ненахов играет за «Локомотив» с июля 2021 года. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2024-го. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

27-летний Комличенко перешел в «Ростов» в июле 2022 года, подписав контракт до лета 2026-го. В этом сезоне нападающий сыграл в 28 матчах, отметился 10 голами и 13 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/klyuev-lokomotiv-ne-nachinal-peregovory-po-kontraktu-nenakhova-po-komlichenko-pogovorim-v-konce-sezona-243214/
Максим Ненахов
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