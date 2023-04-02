«Ростов» — «Торпедо»: Лангович открыл счет через три минуты после удаления у хозяев
Защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счет в матче 21-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.
На 45-й минуте футболист пробил с линии штрафной московской команды в левый от себя верхний угол ворот соперника.
За три минуты до этого, на 42-й минуте красную карточку за грубый подкат получил полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов.
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Динамо – Сочи
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|1.04
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|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
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|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
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|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
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|
Факел – ЦСКА
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|
Ростов – Торпедо
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Зенит
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Крылья Советов
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