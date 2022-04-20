Кузьмичев ответил на обвинения Самедова: «Обиженный человек. Можно дать юристам выдержку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обвинения Александра Самедова в использовании системы откатов.

«Обиженный человек, — сказал Кузьмичев «СЭ». — Перед тем как сказать фразу об откатах, он произнес: «Если копнуть глубже». У него же было достаточно времени, чтобы копнуть глубже. Почему же не копнул тогда?

Очевидно, что он обиделся на мои высказывания про Мухина. Но он же сам и в интервью все подтвердил. Человек обиделся, расстроился. По-хорошему, можно дать юристам выдержку, где он обвиняет меня в откатах. Но мне не хочется этим заниматься. Не хочется уподобляться ему».

Ранее в интервью «СЭ» Александр Самедов заявил, что Владимир Кузьмичев мог использовать систему откатов через работу интерната академии «Локомотива».