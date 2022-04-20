Самедов жестко ответил на обвинения бывшего директора академии «Локо» Кузьмичева

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения экс-директора академии клуба Владимира Кузьмичева.

— Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев недавно сказал, что ты понимаешь только в ресторанном бизнесе.

— Главное, чтобы Кузьмичев все понимал. Легендарный человек! Что ему ответить? То, что он выстраивал систему «Барселоны»? То, что они в интернат заселили под 100 человек посторонних? Мы его расчистили до 40 человек. Ты знаешь, какой бюджет на одного ребенка в год в интернате? Не знаешь? Миллион рублей. Там было 80 детей, а при нас стало 40. Я не хочу никого обидеть, но там таких заселяли... Им футбол противопоказан. Зачем их заселяли? По каким причинам? Кто в этом замешан? Наверное, если копнуть поглубже — это система откатов. Понимаешь? Так что не Кузьмичеву мне рассказывать...