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Самедов жестко ответил на обвинения бывшего директора академии «Локо» Кузьмичева

Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения экс-директора академии клуба Владимира Кузьмичева.

— Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев недавно сказал, что ты понимаешь только в ресторанном бизнесе.

— Главное, чтобы Кузьмичев все понимал. Легендарный человек! Что ему ответить? То, что он выстраивал систему «Барселоны»? То, что они в интернат заселили под 100 человек посторонних? Мы его расчистили до 40 человек. Ты знаешь, какой бюджет на одного ребенка в год в интернате? Не знаешь? Миллион рублей. Там было 80 детей, а при нас стало 40. Я не хочу никого обидеть, но там таких заселяли... Им футбол противопоказан. Зачем их заселяли? По каким причинам? Кто в этом замешан? Наверное, если копнуть поглубже — это система откатов. Понимаешь? Так что не Кузьмичеву мне рассказывать...

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»

Александр Самедов
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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