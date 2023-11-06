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Сегодня, 16:28

Кузьмичев не видит смысла в увольнении Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в дерби против «Локомотива» (1:1).

«В целом игра мне понравилась. Несмотря на то что «Спартак» играл в меньшинстве больше тайма, команда проявила характер. Думал, что будет ничья, так и произошло. В предыдущей игре Соболев выглядел неплохо. Думал, что он начнет матч в старте. Конфликт между Соболевым и Абаскалем? Это на поверхности. Если бы все было нормально, Абаскаль выпустил бы Соболева в старте. Игра в атаке с Александром и без него — это две разные вещи. Несмотря на то что «Спартак» находится не на том месте, смена тренера вряд ли может привести к каким-то изменениям. Тренер может отработать свои идеи только в зимнюю паузу, потому что будет долгий перерыв. Сейчас не вижу смысла менять тренера», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-ne-vizhu-smy-sla-sejchas-uvol-nyat-abaskalya/
Владимир Кузьмичев
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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