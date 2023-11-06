«Оренбург» — «Ростов»: видео голов матча РПЛ
«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России — 1:1.
Хозяева открыли счет на 71-й минуте, отличился Дмитрий Воробьев. У хозяев забил Максим Осипенко, отметившись на 85-й минуте. В первом тайме он не реализовал пенальти.
71-я минута. Воробьев — 1:0.
85-я минута. Осипенко — 1:1.
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|6.11
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