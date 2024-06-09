Кузьмичев не понимает, как «Локо» мог упустить Миранчука и Жемалетдинова

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» раскритиковал клуб за непродление контрактов с полузащитниками Рифатом Жемалетдиновым и Антоном Миранчуком.

— «Локо» решил не продлевать контракты с Жемалетдиновым и Миранчуком. Понимаете клуб, который не стал выходить за рамки потолка зарплат?

— Нельзя это понять! Во-первых, клуб теряет квалифицированных и сильных игроков. Во-вторых, это свои воспитанники, это история «Локо». Антон и Рифат вообще-то не изъявляли желания куда-то уходить. Считаю, тут надо было подходить индивидуально к вопросу продления контрактов. Понятно, что «Локо» установил правила, потолок. Но все-таки в любом правиле есть исключения. Тут следовало проявить гибкость. В общем, не понимаю, как можно было упустить и Жемалетдинова, и Миранчука. Это активы клуба во всех составляющих. Мне кажется, с имиджевой точки зрения для «Локомотива» это очень неприятная история.

В прошедшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх. Контракты футболистов с клубом истекают 30 июня 2024 года.