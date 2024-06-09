Титов объяснил, почему у «Зенита» не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о претендентах на золотые медали РПЛ в следующем сезоне.

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет, — цитирует Титова ТАСС. — Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки «Зенита». «Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. «Зенит», если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом».

В чемпионате России-2023/24 «Зенит» занял первое место с 57 очками в 30 матчах. Команда стала чемпионом страны в шестой раз подряд и в 11-й раз в истории.