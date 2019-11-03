Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Встреча пройдет 4-го ноября в Москве.

— Чего ждете от ближайшей игры с «Арсеналом»?

— В прошлом сезоне матчи с тульским клубом сложились для нас очень неудачно, — сказал Кутепов в интервью пресс-службе клуба. - «Арсенал» — крепкая, сыгранная команда, потому что, как правило, точечно усиливается. Но мы должны найти ключ к победе.

Бакаев и Мирзов, которые играли за туляков в прошлом сезоне, поделятся секретами. И Ломовицкому напишу: «Помогай, а то назад не возьмем». Если серьезно, Бакаев после аренды вернулся зрелым. Командировка пошла Зелимхану на пользу, и это большой плюс для «Спартака». Ждем Ломика таким же сильным!

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