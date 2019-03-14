Курбан Бердыев: "Сагитов сломал переносицу и с "Ростовом" не сыграет"

Главный тренер "Рубина"​ Курбан Бердыев в преддверии матча с "Ростовом" рассказал о ситуации с травмированными и рассказал какие сюрпризы готовит для Виталия Кафанова. С Кафановым, который трудится в "Ростове", ранее Бердыев вместе работал в Казани.

– Все ли готовы сыграть против "Ростова"?

– Сагитов не сможет сыграть. Получил перелом переносицы на тренировке. Сейчас поедет в Испанию делать специальную маску.

– Готовите ли вы какие-нибудь сюрпризы для Виталия Кафанова, который знает все секреты команды?

– В тренировках ничего не меняли. Пытаемся наиграть какие-то новые стандарты (улыбается). Что-то делаем. Думаю, что и они готовят нам сюрпризы. (Артур Еникеев).