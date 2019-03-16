16:29 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Надеюсь, после перерыва на сборные Сагитов сможет играть в маске"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" рассказал о состоянии здоровья нападающего Артура Сагитова. Футболист сломал нос на тренировке и пропустит эту игру.

- Сагитов с маской, скоро начнет тренироваться, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Надеюсь, перерыв (на матчи сборных – прим. "СЭ") поможет ему встать на ноги. После перерыва он будет играть в маске.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Рубин - Ростов

 

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