Курбан Бердыев: "Надеюсь, после перерыва на сборные Сагитов сможет играть в маске"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" рассказал о состоянии здоровья нападающего Артура Сагитова. Футболист сломал нос на тренировке и пропустит эту игру.

- Сагитов с маской, скоро начнет тренироваться, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Надеюсь, перерыв (на матчи сборных – прим. "СЭ") поможет ему встать на ноги. После перерыва он будет играть в маске.

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