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Куликов признался, что ощущал предвзятость к себе со стороны прошлого руководства «Локомотива»

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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как прошло расставание с предыдущим руководством клуба.

«Не успели попрощаться с ушедшим руководством и тренерским штабом. Нам объявили об этом после поражения от «Сочи» (0:4) и все», — приводит слова Куликова «Известия».

24-летний российский футболист признался, что ощущал предвзятость к своей персоне со стороны предыдущего руководства клуба.

«Да, можно сказать, что наступает новое время. При предыдущих тренерах я не играл. Хочется надеяться, что теперь буду играть чаще. Но нужно доказывать на поле, что я заслуживаю места в основе. Были ли ощущения предвзятости по отношению к себе со стороны прошлого руководства? Чуть-чуть было такое ощущение. Но я не сдавался, работал индивидуально. Выкладывался на сто процентов. Ждал своего шанса», — добавил Куликов.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив». 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Источник: https://iz.ru/1411439/aleksei-fomin/bylo-oshchushchenie-predvziatosti-so-storony-prezhnego-rukovodstva-lokomotiva
Даниил Куликов
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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Владимир Сычевой

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