Кокорин прокомментировал интерес «Челси» к Захаряну

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что думает об интересе «Челси» к игроку «Динамо» Арсену Захаряну. Трансфер футболиста в лондонский клуб не удалось реализовать.

«Я не знаю, ошибка это или нет. Смотря куда ехать. Если у него есть такой клуб как «Челси», то надо сделать все, чтобы уйти туда. А если какой-то непонятный клуб в непонятной лиге, то туда вообще лучше не стоит двигаться. В моем случае это была аренда, а не покупка. Меня хотели посмотреть, была аренда с правом выкупа. У меня были последние дни, я ехал в сборную к Слуцкому, и все оборвалось из-за переговоров. У меня кончался контракт с «Динамо», если я уезжал туда, то я бы возвращался свободным агентом, а «Динамо» этого не хотело», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.