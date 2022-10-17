Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «С сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам. Все законно»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, сообщил, что футболист приступил к тренировкам с командой в понедельник, за два месяца до истечения срока дисквалификации.

«С сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам с «Оренбургом». Все законно и никаких санкций не будет. За два месяца до конца дисквалификации футболист имеет право начать тренироваться с командой. Мы с игроком действуем согласно регламенту Антидопингового комитета. Владимир в данном случае ничего не нарушает», — цитирует Пушкина Sport24.

19 июля 2021 года Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Летом 2022 года ему продлили дисквалификацию на полгода.