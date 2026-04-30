Кукуляк будет судить матч «Динамо» впервые за два с половиной года

30 апреля департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 28-го тура чемпионата России. Игру «Локомотив» — «Динамо» доверили Евгению Кукуляку.

Любопытно, что в последний раз рефери из Калуги работал в роли судьи на игре чемпионата России с участием «Динамо» 15 сентября 2023 года — два с лишним года назад. Это была встреча «Динамо» — «Пари НН» (1:1).

После того матча в чемпионате-2023/24 динамовские игры ему не давали. В чемпионате-2024/25 у Кукуляка был один матч бело-голубых в роли АВАР. В этом чемпионате он дважды работал на встречах РПЛ с участием «Динамо» в качестве АВАР и один раз резервным.

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