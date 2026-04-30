Попов: «В Италии человек смотрит на меня и говорит: «Ты играл за «Спартак», узнал тебя из FIFA 16»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о путешествиях.

— «Спартак» — бренд не только в России, но и в Европе. Вас часто узнавали за границей?

— Год назад были с женой в Италии, зашли в неаполитанскую пиццерию. Человек смотрит на меня и говорит: «Ты играл за «Спартак», узнал тебя из FIFA 16 или FIFA 17». В Турции тоже узнают. Не как мегазвезду, конечно, но иногда бывает.

— Фанаты угощали в ресторанах?

— Много раз. Особенно в России, хотя и в Италии приносили десерты.

— А как переносили длительные перелеты, например в Хабаровск?

— Нормально. Было место, чтобы отдохнуть, поспать. В 2022 году мы вообще ездили на поезде из Сочи в Ростов по 10-12 часов — и ничего.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max